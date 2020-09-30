Томографию приходится ждать 3-4 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты с подозрением на коронавирус сидят в очереди на томографию в распределительном пункте в Копейске (Челябинская область) по несколько часов. Об этом сообщают в местных пабликах.

На фото, опубликованном на странице «Подслушано Копейск» во ВКонтакте, видно, что люди в очереди находятся в верхней одежде. Дверь на улицу открыта. В помещении грязный бетонный пол. В паблике сообщают, что пациенты сидят в очереди по 3-4 часа, так как ежедневно направления на КТ в Копейске получают порядка 70 человек.

Гавврач горбольницы №1 Копейска Алексей Алешкевич подтвердил URA.RU, что в учреждении нет тепла. «В ближайшие дни мы подключим там отопление и поставим лавочки, чтобы пациентам было комфортнее», — сказал он. По словам Алешкевича, ремонт начали несколько месяцев назад, но из-за пандемии его пришлось приостановить. Он отметил, что отделение на ремонт можно закрыть прямо сейчас, но некуда перенаправлять пациентов. «Челябинск не сможет осуществить дополнительный прием. На быстрый ремонт потребуется около недели, но в нынешних реалиях и это невозможно», — добавил Алешкевич.

С обратной стороны здания расположена частная клиника, которая предлагает провести КТ на коммерческой основе. Стоимость исследования МСКТ органов грудной клетки (легкие, средостение, ребра, лопатки, ключицы, грудина) составляет 3900 рублей.

Так выглядит распределительный пункт КТ изнутри ВКонтакте, «Подслушано Копейск»

Ремонт здесь доделать не успели — настала пандемия ВКонтакте, «Подслушано Копейск»

С обратной стороны — красивый частный медцентр ВКонтакте, «Подслушано Копейск»