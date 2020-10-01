Пермячку осудили за продажу настольных часов с камерой

Пермячку оштрафовали за продажу шпионских часов с камерой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми суд оштрафовал на 13 тысяч рублей женщину за продажу настольных часов со скрытой видеокамерой, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. Изначально женщину хотели осудить за незаконный оборот специальных средств, но дело прекратили и ограничились судебным штрафом.

«24 февраля 2020 года женщина разместила в сети интернет объявление о продаже фото-видеорегистратора, смонтированного в корпусе настольных электронных часов. Через неделю, созвонившись с покупателем, она незаконно продала ему устройство, после чего была задержана сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю», — сообщает пресс-службе краевого СУ СКР.

В отношении тридцатилетней женщины возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Ей грозило лишение свободы на срок до четырех лет.

Уголовное дело в отношении подсудимой прекратили уже в суде. К ней применили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.