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01 октября 2020

В ХМАО фанаты АУЕ перепродают краденые вещи в торговых центрах

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, трц, трц пассаж, пацаны
В Сургуте подростки заполонили торговые центры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте подростки занимаются воровством и грабежами в крупных торгово-развлекательных центрах, а затем пытаются сбыть украденные товары другим посетителям. Об этом URA.RU сообщил общественник Олег Избаш, который столкнулся с этим лично.

«К этому уже явлению давно все привыкли, это целая субкультура. Но недавно мне рассказал знакомый, который работает в ТЦ, что подростков стало гораздо больше. Многие из них занимаются криминалом, воруют вещи из магазина, а затем продают за полцены, к тому же вступают в сговор с охранниками. Такие подходили и ко мне лично, предложили выбрать вещь. Другие же занимаются грабежом и вымогательством — находят тех, кто слабее и толпой отбирают деньги. Думаю, многие из них причисляют себя к популярному в Сургуте движению „АУЕ“ (признано экстремистским в России — ред.)», — рассказывает Избаш.

Общественник добавляет, что для торговых центров это реальная угроза. Толпы подростков отпугивают покупателей и предпринимателей от ТРЦ, что грозит потерей трафика. В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте наблюдается всплеск преступности среди подростков, придерживающихся идеологии АУЕ. Однако, после того, как организацию признали экстремистской, сторонники движения попали под контроль ФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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