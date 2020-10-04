В ХМАО фанаты АУЕ перепродают краденые вещи в торговых центрах

В Сургуте подростки занимаются воровством и грабежами в крупных торгово-развлекательных центрах, а затем пытаются сбыть украденные товары другим посетителям. Об этом URA.RU сообщил общественник Олег Избаш, который столкнулся с этим лично.
«К этому уже явлению давно все привыкли, это целая субкультура. Но недавно мне рассказал знакомый, который работает в ТЦ, что подростков стало гораздо больше. Многие из них занимаются криминалом, воруют вещи из магазина, а затем продают за полцены, к тому же вступают в сговор с охранниками. Такие подходили и ко мне лично, предложили выбрать вещь. Другие же занимаются грабежом и вымогательством — находят тех, кто слабее и толпой отбирают деньги. Думаю, многие из них причисляют себя к популярному в Сургуте движению „АУЕ“ (признано экстремистским в России — ред.)», — рассказывает Избаш.
Общественник добавляет, что для торговых центров это реальная угроза. Толпы подростков отпугивают покупателей и предпринимателей от ТРЦ, что грозит потерей трафика. В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте наблюдается всплеск преступности среди подростков, придерживающихся идеологии АУЕ. Однако, после того, как организацию признали экстремистской, сторонники движения попали под контроль ФСБ.
Подписывайтесь на URA.RU в