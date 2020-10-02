Лоза оценил YouTube-признание Агутина о сексе втроем

Леонид Агутин сделал сексуальное признание на YouTube-шоу «Музыкалити» Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Российский певец Юрий Лоза считает личным делом признание о сексе втроем, которое сделал его коллега Леонид Агутин в ходе шоу «Музыкалити» на YouTube. В интервью журналистам Лоза также рассказал, есть ли в шоу-бизнесе развратники.

«Это его личное дело, его личное заявление, его личный опыт», — заявил Лоза «Пятому каналу». Певец подчеркнул, что люди в шоу-бизнесе бывают разные. В этом индустрия ничем не отличается от жизни, считает Лоза.

Признания о сексе втроем у певца добился ведущий «Музыкалити» Максим Галкин. Агутин не стал уточнять, знает ли об этом опыте его жена Анжелика Варум, но отметил, что ему понравилось.