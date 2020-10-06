Бизнесмен уверен, что конфликт в Карабахе затронет и Россию Фото: Павел Бедняков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миллиардер Рубен Варданян записал видеообращение, в котором попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что участие в этом процессе принципиально важно для самих россиян.

«Локальный конфликт в Карабахе — это геополитическая бомба замедленного действия. И, к сожалению, она взорвется, прежде всего, в России», — заявил Варданян. По его словам, в случае невмешательства Москвы в противостояние в Карабахе, последствия от своего решения она будет испытывать десятки лет.

Бизнесмен подчеркнул, что Россия является мощной страной только при наличии мощных союзников. По его словам, ей не стоит позволять уничтожать своих «последних союзников».