Порядка 80 сотрудников скорой помощи находятся на больничном
Сотрудники скорой уходят на больничный — в Тюмени выбрали лучшую пару танцоров — тюменский вуз попал в 50 лучших — следователи нашли виновного во взрыве газа. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
Медики скорой массово уходят на больничный
- Около восьмидесяти врачей тюменской скорой находятся на больничном. Большинство заболевших медиков — с подтвержденным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в региональном правительстве.
В Тюмени выбрали лучших танцоров
- Завершилось голосование за лучшую пару танцоров спецпроекта танцевального клуба GallaDance и издания «Моменты. Тюмень». 30% участников голосования выбрали пару Инны Кныш и Владислава Голубя.
Тюменский вуз попал в ТОП-50
- Тюменский госуниверситет попал в три рейтинга агентства RAEX, результаты которых представили на форуме «Глобальная конкурентоспособность». Университет попал в топ-50 Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».
Найден виновный во взрыве газа
- Силовики завершили расследование уголовного дела в связи с взрывом газа в новостройке микрорайона Ново-Патрушево в Тюмени. По версии следствия, в этом виновен директор подрядчика, который выполнял работы по прокладыванию газовых труб без разрешения.
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