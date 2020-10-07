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Самое актуальное в Тюменской области на 8 октября. Около 80 медиков ушли на больничный, СК завершил расследование взрыва газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Тюмень, скорая помощь, пробка машины
Порядка 80 сотрудников скорой помощи находятся на больничном Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники скорой уходят на больничный — в Тюмени выбрали лучшую пару танцоров — тюменский вуз попал в 50 лучших — следователи нашли виновного во взрыве газа. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Медики скорой массово уходят на больничный

  • Около восьмидесяти врачей тюменской скорой находятся на больничном. Большинство заболевших медиков — с подтвержденным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в региональном правительстве.

В Тюмени выбрали лучших танцоров

  • Завершилось голосование за лучшую пару танцоров спецпроекта танцевального клуба GallaDance и издания «Моменты. Тюмень». 30% участников голосования выбрали пару Инны Кныш и Владислава Голубя.

Тюменский вуз попал в ТОП-50

Найден виновный во взрыве газа

  • Силовики завершили расследование уголовного дела в связи с взрывом газа в новостройке микрорайона Ново-Патрушево в Тюмени. По версии следствия, в этом виновен директор подрядчика, который выполнял работы по прокладыванию газовых труб без разрешения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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