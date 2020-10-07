Замгенпрокурора РФ дал особое поручение по Курганской области

Замгенпрокурора Ткачев поручил проверить курганское ЖКХ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокурору Курганской области Андрею Назарову провести проверку региона. Она коснется сферы жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на сайте управления Генпрокуратуры В УрФО.

Поручение дано по итогам рабочего совещания, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. «В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка бездействию должностных лиц органов государственной власти региона, поставивших под угрозу стабильное функционирование системы ЖКХ Зауралья», — говорится в релизе.

Ткачев отметил, что на 6 октября в пяти муниципальных образованиях не работает 20 котельных. Некоторые школы, детские сады и учреждения культуры остаются без отопления.

В области не установлен новый тариф на электроэнергию. Курганцам приходится оплачивать ее по максимальному тарифу. Департамент цен и тарифов не исполняет судебные решения по установлению тарифов на тепло Кургане, Шадринске и Каргаполье. Все это увеличивает расходы населения на оплату услуг ЖКХ. В области есть перебои в поставке сжиженного газа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка бездействию должностных лиц органов государственной власти региона, поставивших под угрозу стабильное функционирование системы ЖКХ Зауралья. Их результаты будут доведены до сведения граждан», — сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства. В прокуратуре региона работает «горячая линия» по проблемам ЖКХ — 8-912-062-32-30.

Чрезвычайная ситуация складывается в Притобольном районе Курганской области из-за отопления. Ранее режим ЧС был введен в Юргамышском районе.