На территории пилорамы, где произошел инцидент, находится еще три сторожевых собаки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Владелец пилорамы в поселке Пионерский (Свердловская область) заплатит 400 тысяч рублей родственникам мужчины, которого насмерть загрызла собака предпринимателя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Поскольку в результате смерти близкого человека истцы испытали и продолжают испытывать глубокие нравственные страдания, Талицкий районный суд взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда 400 тысяч рублей в пользу истцов (250 тысяч рублей в пользу матери и 150 тысяч рублей в пользу сестры)», — говорится в сообщении. Решение суда вступило в законную силу.

Инцидент произошел 1 мая 2019 года. Пьяный мужчина зашел на территорию пилорамы и подошел к будке с алабаем. В результате собака искусала его. От многочисленных ран он скончался в больнице. По закону, владелец несет ответственность за животное, которое должно находиться на огороженной территории или в изолированном помещении.

«Указанные требования ответчиком не соблюдены, что стало одной из причин происшествия», — сообщили в прокуратуре. Там уточнили, что владельца пилорамы в августе 2019 года уже принуждали оградить земельный участок забором и установить предупреждающие надписи о наличии собак.