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09 октября 2020

Советник губернатора Пермского края уволился

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, шицын александр
Александр Шицын покинул пост советника главы Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Советник губернатора Пермского края по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна Александр Шицын покинул свой пост. В беседе с корреспондентом URA.RU он уточнил, что уволился в минувший четверг.

«В минувший четверг был последний рабочий день [на посту советника]. Сейчас отдыхаю, с дальнейшими планами пока не определился», — отметил Шицын. До назначения советником главы региона, в марте 2020 года, Шицын занимал пост министра ЖКХ Пермского края.

На своем посту он не раз подвергался критике со стороны тогдашнего губернатора Максима Решетникова и в итоге был отправлен в отставку с поста министра. В мае Шицын участвовал в конкурсе по отбору главы Александровского округа, однако не смог заручиться большинством голосов депутатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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