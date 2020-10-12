Советник губернатора Пермского края уволился

Александр Шицын покинул пост советника главы Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Советник губернатора Пермского края по вопросам развития Кизеловского угольного бассейна Александр Шицын покинул свой пост. В беседе с корреспондентом URA.RU он уточнил, что уволился в минувший четверг.

«В минувший четверг был последний рабочий день [на посту советника]. Сейчас отдыхаю, с дальнейшими планами пока не определился», — отметил Шицын. До назначения советником главы региона, в марте 2020 года, Шицын занимал пост министра ЖКХ Пермского края.

На своем посту он не раз подвергался критике со стороны тогдашнего губернатора Максима Решетникова и в итоге был отправлен в отставку с поста министра. В мае Шицын участвовал в конкурсе по отбору главы Александровского округа, однако не смог заручиться большинством голосов депутатов.