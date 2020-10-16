Сотрудники полиции задержали девушку за отказ надеть маску Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники полиции жестко задержали местную жительницу за отказ надеть маску в общественном месте. Видео задержания появилось в социальных сетях.

«Только что пытались задержать за неношение маски женщину на пересечении улиц Стахановская и Исетской в магазине „Юстор“», — сообщили в группе «Инцидент Каменск-Уральский» под публикацией. На представленной видеозаписи двое сотрудников охраны правопорядка буквально вносят девушку в патрульный автомобиль.

Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых рассказал, что девушка нарушала указ губернатора Свердловской области о введении на территории региона режима повышенной готовности — она находилась в магазине без средств защиты. Сотрудники полиции неоднократно попросили ее надеть маску, однако она их проигнорировала. Лишь выйдя на улицу девушка надела маску.

Нарушительница была доставлена в территориальное отделение полиции. В отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

«К сожалению, еще далеко не все соблюдают меры предосторожности, подвергая возможному риску себя и общество. На мой взгляд, протокол со штрафом или страшная новость от врачей — „скончался“ вещи несоизмеримые. А во-вторых, данной девушке все, что нужно было сделать, чтобы избежать такой ситуации — извиниться и надеть маску. Тем более, что маска у нее с собой была», — добавил Горелых.