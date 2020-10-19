Автомобиль скорой помощи был замечен при перевозке бытовой техники
Введены новые ограничения из-за коронавируса — Байчурин может стать начальником госпиталя — автомобили скорой помощи замечены за перевозкой бытовой техники. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:
Введены новые ограничения из-за коронавируса
- В регионе с 19 октября начали действовать новые ограничения и запреты из-за ухудшения коронавирусной обстановки.
Назван претендент на должность главврача госпиталя ветеранов войн
- Начальником курганского областного госпиталя для ветеранов войн может стать Вячеслав Байчурин. Об этом URA.RU сообщили источники, из медицинской сферы.
В регионе выросли цены на продукты
- Свердловскстат 19 октября опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что в Курганской области в среднем на более чем 30% подорожали овощи и фрукты.
Карета скорой помощи перевозила бытовую технику
- В Кургане машина с логопитом скорой медицинской помощи помогала перевозить бытовую технику. Служебный автомобиль заметили горожане.
- Позже было установлено, что этот автомобиль принадлежит одной из районных больниц.
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