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Самое актуальное в Курганской области на 20 октября. В регионе ввели ограничения, цены на продукты резко выросли

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль скорой помощи был замечен при перевозке бытовой техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введены новые ограничения из-за коронавируса — Байчурин может стать начальником госпиталя — автомобили скорой помощи замечены за перевозкой бытовой техники. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 октября — в обзоре URA.RU:

Введены новые ограничения из-за коронавируса

  • В регионе с 19 октября начали действовать новые ограничения и запреты из-за ухудшения коронавирусной обстановки.

Назван претендент на должность главврача госпиталя ветеранов войн

  • Начальником курганского областного госпиталя для ветеранов войн может стать Вячеслав Байчурин. Об этом URA.RU сообщили источники, из медицинской сферы.

В регионе выросли цены на продукты

  • Свердловскстат 19 октября опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что в Курганской области в среднем на более чем 30% подорожали овощи и фрукты.

Карета скорой помощи перевозила бытовую технику

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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