Курганский врач назвал топ опасных во время карантина мест

По мнению врача, наиболее опасны те места, где нарушается социальная дистанция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач из Кургана, пожелавший остаться анонимным, назвал URA.RU пять мест, где есть высокий риск заразиться коронавирусом. URA.RU объединило их в список.

Дискотеки

«В этих местах на небольшой площади находится много человек. Там ни о какой социальной дистанции не может быть и речи», — объяснил специалист. По его мнению, риск заразиться усиливается из-за того, что люди в танце соприкасаются друг с другом.

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По словам врача, на этих мероприятиях собирается большой круг родственников. «Из-за родственных связей, собравшиеся, как правило, тесно контактируют друг с другом. По той же причине присутствующие на этих мероприятиях могут решить пренебречь масками и антисептиками», — заметил специалист.

Магазины

«В таких местах самый большой риск заразиться у кассы», — сообщил врач. Он добавил, что у касс собираются очереди, где не всегда соблюдается социальная дистанция.

Общественный транспорт

Там, по словам врача, самый большой риск заразиться в утреннее и вечернее время, когда может образоваться давка. «Кто-то из пассажиров может кашлять, чихать и не носить маску», — добавил специалист.

Спорт-зал

?Также врач рекомендовал воздержаться от занятий спортом в закрытых помещениях. «При физупражниях человек усиленно выгоняет из себя воздух. Это делает больного человека опасным для окружающих», — объяснил он.

Всего в регионе на 23 октября COVID-19 обнаружили у 5304 человек. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки власти ввели в октябре несколько ограничений.