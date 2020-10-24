Россиян ожидает аномально теплый конец октября

Конец октября будет аномально теплым. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, почти на всей территории РФ установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы. Столбики термометров будут показывать на 10-15 градусов выше обычных показателей в азиатской части страны и на 4 градуса — в европейской, рассказал Вильфанд. Самые заметные аномалии, по его словам, ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные — от минус 15 до минус 10. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана.
В европейской части страны температурные аномалии будут менее яркие, однако ощутимые из-за теплых воздушных масс с юга, уточнил метереолог. «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее климатолог раскрыл аномалию, которая изменила погоду в России. Как объяснил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов, в России за последние 30 лет из-за глобального потепления день перехода через нулевую температуру осенью сдвинулся почти на две недели. В Москве дата перехода через 0 градусов по Цельсию сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. Такая же тенденция наблюдается по всей России. Это изменение связано с глобальным потеплением, уточнил климатолог.
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