24 октября 2020

Россиян ожидает аномально теплый конец октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Тюмень, желтые листья, золотая осень
Почти на всей территории РФ установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы, рассказал метереолог Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Конец октября будет аномально теплым. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, почти на всей территории РФ установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы. Столбики термометров будут показывать на 10-15 градусов выше обычных показателей в азиатской части страны и на 4 градуса — в европейской, рассказал Вильфанд. Самые заметные аномалии, по его словам, ожидаются в Якутии и на Чукотке. Дневные температуры составят около нуля, а ночные — от минус 15 до минус 10. В азиатскую территорию Россию придут очень теплые массы с Тихого океана.

В европейской части страны температурные аномалии будут менее яркие, однако ощутимые из-за теплых воздушных масс с юга, уточнил метереолог. «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее климатолог раскрыл аномалию, которая изменила погоду в России. Как объяснил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов, в России за последние 30 лет из-за глобального потепления день перехода через нулевую температуру осенью сдвинулся почти на две недели. В Москве дата перехода через 0 градусов по Цельсию сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. Такая же тенденция наблюдается по всей России. Это изменение связано с глобальным потеплением, уточнил климатолог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...