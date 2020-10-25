В Нижнем Тагиле придумали, как избежать вирусной эпидемии

Вакцинация от гриппа позволяет избежать его опасного наложения с коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Каждый четвертый житель Нижнего Тагила (Свердловская область) вакцинировался от гриппа. Как сообщили URA.RU в мэрии, с начала прививочной кампании в город завезли около 119 тысяч доз вакцины, привито более 98 тысяч человек. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что сезонная вакцинация позволит исключить опасное наложение гриппа с коронавирусом.

«В настоящее время на территории муниципалитета вакцинирование от сезонного гриппа проводится в шести государственных учреждениях здравоохранения, а также на крупных промышленных предприятиях», — рассказали в мэрии. Около 3,3 тысячи доз вакцины «Ваксигрипп» закупил «ЕВРАЗ НТМК». Вакцинация сотрудников продлится до 15 ноября 2020.

Более трех тысяч работников УВЗ уже прошли вакцинацию от сезонного заболевания. Всего планируется привить более 7,5 тысячи сотрудников предприятия. Привито 90% медиков, 88% работников образовательных организаций, 85% работников транспорта, 76% студентов, 73% детей 3-7 лет.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков, ссылаясь на данные медиков, заявлял, что наложение гриппа на коронавирус усложнит течение болезни, поэтому необходимо защитить себя хотя бы от одной инфекции. Как писало URA.RU, Нижний Тагил является одним из самых безопасных городов Свердловской области по заражению коронавирусом — с начала пандемии в городе заразилось 0,63% населения. Для сравнения: в Екатеринбурге заболело 1,34% горожан.