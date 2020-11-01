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Самое актуальное в ЯНАО на 2 ноября. В округе продлен карантин, трассу перекрыли из-за гололеда

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Карантинные меры в округе продлены до 1 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор продлил карантинный режим — важная дорога была заблокирована из-за погодных условий — в Лабытнанги открыли парк и сквер. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Карантин на Ямале продлен

  • Карантин по коронавирусу в округе продлен до 1 декабря. Такое постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В регионе сохранились значительные ограничения.

Ямальская трасса была заблокирована из-за гололеда

В Лабытнанги открыли пешеходную зону

  • После реконструкции в Лабытнанги открылась пешеходная зона по улице Гагарина, а также сквер «Олень и рыба». На открытии присутствовала мэр города Марина Трескова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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