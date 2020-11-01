Карантинные меры в округе продлены до 1 декабря
Губернатор продлил карантинный режим — важная дорога была заблокирована из-за погодных условий — в Лабытнанги открыли парк и сквер. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
Карантин на Ямале продлен
- Карантин по коронавирусу в округе продлен до 1 декабря. Такое постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В регионе сохранились значительные ограничения.
Ямальская трасса была заблокирована из-за гололеда
- Движение на автодороге Новый Уренгой — Коротчаево 31 октября было остановлено на несколько часов из-за сильного гололеда. На трассе образовалась пробка в четыре километра.
В Лабытнанги открыли пешеходную зону
- После реконструкции в Лабытнанги открылась пешеходная зона по улице Гагарина, а также сквер «Олень и рыба». На открытии присутствовала мэр города Марина Трескова.
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