Умер актер, сыгравший в фильме «В бой идут одни старики»

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Ушел из жизни актер и создатель театра миниатюр Александр Немченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 67-м году жизни скончался советский актер Александр Немченко. В фильме «В бой идут одни старики» он сыграл роль Ивана Фёдоровича, молодого бойца — барабанщика второй поющей эскадрильи. Прощание с актером состоится 3 ноября в Виннице. Причина смерти неизвестна.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится в сообщении Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского на странице в Facebook.

Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно в семье руководителя оркестра и актрисы. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, будучи на втором курсе в 1973 году сыграл в фильме «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Затем Немченко работал актером Херсонского музыкально-драматического театра, а с 1977 года — Винницкого. Также он был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины, сообщает газета «Ведомости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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