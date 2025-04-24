Вильфанд пообещал москвичам снег

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В выходные в Москве ожидается снег и заморозки
В выходные в Москве ожидается снег и заморозки Фото:

В субботу 26 апреля в Московской области ожидается дождь и мокрый снег, а также понижение температуры до -2 градусов. Дневная температура окажется ниже нормы на четыре градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу 25 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, ночью возможен кратковременный дождь, днем ожидается умеренный дождь и гроза. Ночью температура будет 6-11 градусов, днем — плюс 13-15 градусов, что на 3 градуса выше нормы. В выходные погода резко изменится. 

«В субботу местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве будет в диапазоне от 0 до 5 градусов, а по области местами возможны заморозки до минус 2», — сообщил Вильфанд ТАСС. Днем температура поднимется до плюс 7-9 градусов, что на 4 градуса ниже нормы.

В воскресенье ночные температуры в московском регионе опустятся до минус 1 — плюс 4 градусов. Днем потеплеет до плюс 5-10 градусов, возможен «небольшой снежок». В понедельник ожидается высокое давление и 10 градусов тепла.

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В субботу 26 апреля в Московской области ожидается дождь и мокрый снег, а также понижение температуры до -2 градусов. Дневная температура окажется ниже нормы на четыре градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В пятницу 25 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, ночью возможен кратковременный дождь, днем ожидается умеренный дождь и гроза. Ночью температура будет 6-11 градусов, днем — плюс 13-15 градусов, что на 3 градуса выше нормы. В выходные погода резко изменится.  «В субботу местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве будет в диапазоне от 0 до 5 градусов, а по области местами возможны заморозки до минус 2», — сообщил Вильфанд ТАСС. Днем температура поднимется до плюс 7-9 градусов, что на 4 градуса ниже нормы. В воскресенье ночные температуры в московском регионе опустятся до минус 1 — плюс 4 градусов. Днем потеплеет до плюс 5-10 градусов, возможен «небольшой снежок». В понедельник ожидается высокое давление и 10 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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