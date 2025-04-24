Шойгу озвучил неожиданную позицию Китая по СВО

Шойгу: Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта на Украине
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По словам Шойгу, Китай поддерживает необходимость устранения первопричин украинского конфликта
По словам Шойгу, Китай поддерживает необходимость устранения первопричин украинского конфликта Фото:

Китай считает нужным устранить причины, из-за которых начался кризис на Украине. Кроме того, по словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойну, государство выступает за установление прочного и долговременного мира.

«Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу ранее заявил, что в условиях провала реализации своих намерений на украинской территории западные страны могут предпринять действия, направленные на дестабилизацию обстановки в России, передает телеканал 360. Помимо этого Запад также попытается спровоцировать внутреннюю нестабильность в Закавказье и в Молдавии.

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Китай считает нужным устранить причины, из-за которых начался кризис на Украине. Кроме того, по словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойну, государство выступает за установление прочного и долговременного мира. «Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта», — сказал Шойгу в интервью ТАСС. Шойгу ранее заявил, что в условиях провала реализации своих намерений на украинской территории западные страны могут предпринять действия, направленные на дестабилизацию обстановки в России, передает телеканал 360. Помимо этого Запад также попытается спровоцировать внутреннюю нестабильность в Закавказье и в Молдавии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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