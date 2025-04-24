Шойгу озвучил неожиданную позицию Китая по СВО

Китай считает нужным устранить причины, из-за которых начался кризис на Украине. Кроме того, по словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойну, государство выступает за установление прочного и долговременного мира.
«Пекин призывает отказаться от эскалации и перейти к поиску решений, направленных на достижение долгосрочного устойчивого мира. Особо ценим, что Китай отмечает необходимость устранения первопричин конфликта», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.
Шойгу ранее заявил, что в условиях провала реализации своих намерений на украинской территории западные страны могут предпринять действия, направленные на дестабилизацию обстановки в России, передает телеканал 360. Помимо этого Запад также попытается спровоцировать внутреннюю нестабильность в Закавказье и в Молдавии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.