На Пермском тракте закроют съезд в свердловский город. Карта

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Ограничения будут действовать целые сутки (архивное фото)
Ограничения будут действовать целые сутки (архивное фото) Фото:

На 285-286 километрах трассы Екатеринбург — Пермь заблокируют съезд в Нижние Серги из-за капремонта участка. Ограничения будут действовать целые сутки, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на Р-242 285 км — 286 км съезд из Перми в Нижние Серги будет перекрыт с 09:00 7 по 8 августа», — пояснили там. Проезд организуют по разворотной петле на 295-м километре в сторону Екатеринбурга.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

На этом участке будут вестись работы
На этом участке будут вестись работы
Фото:

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На 285-286 километрах трассы Екатеринбург — Пермь заблокируют съезд в Нижние Серги из-за капремонта участка. Ограничения будут действовать целые сутки, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на Р-242 285 км — 286 км съезд из Перми в Нижние Серги будет перекрыт с 09:00 7 по 8 августа», — пояснили там. Проезд организуют по разворотной петле на 295-м километре в сторону Екатеринбурга. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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