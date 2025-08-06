На 285-286 километрах трассы Екатеринбург — Пермь заблокируют съезд в Нижние Серги из-за капремонта участка. Ограничения будут действовать целые сутки, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на Р-242 285 км — 286 км съезд из Перми в Нижние Серги будет перекрыт с 09:00 7 по 8 августа», — пояснили там. Проезд организуют по разворотной петле на 295-м километре в сторону Екатеринбурга.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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