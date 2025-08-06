В Екатеринбурге закроют подземный переход Виктора Цоя

В Екатеринбурге закроют на ремонт подземный переход певца Виктора Цоя под проспектом Ленина. Работы будут проводить с 10:00 7 августа до 06:00 9 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты Муниципального бюджетного учреждения „Водоотведение и искусственные сооружения“ закрывают подземный пешеходный переход под проспектом Ленина в районе Исторического сквера», — пояснили там. Там отремонтируют стены и потолок.
В течение двух дней перейти проспект Ленина получится только по пешеходникам со светофорами. Горожан призвали соблюдать правила ПДД.
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