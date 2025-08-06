В Екатеринбурге закроют подземный переход Виктора Цоя

В Екатеринбурге закроют на ремонт подземный переход под проспектом Ленина
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Подземный переход закроют на два дня
Подземный переход закроют на два дня Фото:

В Екатеринбурге закроют на ремонт подземный переход певца Виктора Цоя под проспектом Ленина. Работы будут проводить с 10:00 7 августа до 06:00 9 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты Муниципального бюджетного учреждения „Водоотведение и искусственные сооружения“ закрывают подземный пешеходный переход под проспектом Ленина в районе Исторического сквера», — пояснили там. Там отремонтируют стены и потолок.

В течение двух дней перейти проспект Ленина получится только по пешеходникам со светофорами. Горожан призвали соблюдать правила ПДД.

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В Екатеринбурге закроют на ремонт подземный переход певца Виктора Цоя под проспектом Ленина. Работы будут проводить с 10:00 7 августа до 06:00 9 августа, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты Муниципального бюджетного учреждения „Водоотведение и искусственные сооружения“ закрывают подземный пешеходный переход под проспектом Ленина в районе Исторического сквера», — пояснили там. Там отремонтируют стены и потолок. В течение двух дней перейти проспект Ленина получится только по пешеходникам со светофорами. Горожан призвали соблюдать правила ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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