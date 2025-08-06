Профессор УрФУ получил награду от Путина

Профессор Уральского федерального университета Алексей Антимонов получил почетное звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. Его присвоил ему президент России Владимир Путин, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетное звание “Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации” Антимонову Алексею Михайловичу - профессору кафедры … УрФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина”, - говорится в документе. Антимонов также является доктором технических наук, его трудовой стаж больше 45 лет. Он преподает такие направления как конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, технология машиностроения, технология и оборудование механической и физико-технической обработки.
Как отмечал новый ректор университета Илья Обабков, вуз сейчас находится в хорошей форме. Об этом свидетельствуют не только рейтинги, но и как раз внимание со стороны федерального руководства. В марте, например, наград от российского лидера удостоились директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк и завкафедрой Наталья Кириллова.
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