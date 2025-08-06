Профессор УрФУ получил награду от Путина

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Владимир Путин ценит заслуги свердловчан
Владимир Путин ценит заслуги свердловчан Фото:

Профессор Уральского федерального университета Алексей Антимонов получил почетное звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. Его присвоил ему президент России Владимир Путин, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание “Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации” Антимонову Алексею Михайловичу - профессору кафедры … УрФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина”, - говорится в документе. Антимонов также является доктором технических наук, его трудовой стаж больше 45 лет. Он преподает такие направления как конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, технология машиностроения, технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

Как отмечал новый ректор университета Илья Обабков, вуз сейчас находится в хорошей форме. Об этом свидетельствуют не только рейтинги, но и как раз внимание со стороны федерального руководства. В марте, например, наград от российского лидера удостоились директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк и завкафедрой Наталья Кириллова.

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Профессор Уральского федерального университета Алексей Антимонов получил почетное звание заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. Его присвоил ему президент России Владимир Путин, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить почетное звание “Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации” Антимонову Алексею Михайловичу - профессору кафедры … УрФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина”, - говорится в документе. Антимонов также является доктором технических наук, его трудовой стаж больше 45 лет. Он преподает такие направления как конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, технология машиностроения, технология и оборудование механической и физико-технической обработки. Как отмечал новый ректор университета Илья Обабков, вуз сейчас находится в хорошей форме. Об этом свидетельствуют не только рейтинги, но и как раз внимание со стороны федерального руководства. В марте, например, наград от российского лидера удостоились директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк и завкафедрой Наталья Кириллова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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