05 ноября 2020

В Екатеринбурге перестали ставить диагноз «коронавирус». «Идите, работайте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, прием у врача, грипп, простуда, болезнь, орви, здоровье, горло, осмотр у врача, прием у терапевта
Получить результаты теста также невозможно Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге в ГКБ №7 перестали ставить диагноз «коронавирус». Об этом URA.RU сообщила пациентка, побывавшая на приеме в поликлинике №1 этой больницы.

Девушка уже переболела COVID. Чтобы выписаться с больничного, ей нужен был результат теста, который она сдала в кабинете дежурного врача еще в понедельник. Однако он оказался не готов.

«Мне сказали: «Результата вы не дождетесь: лаборатория выдает сейчас результаты только по тем людям, у кого подтвердился коронавирус» — рассказала девушка. На ее вопрос, как же доказать, что у тебя нет вируса, чтобы идти на работу, врач ответила: «Мы сейчас вообще никому не ставим «коронавирус». Всем ставим ОРВИ. Идите, работайте: вы же себя хорошо чувствуете».

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«Медицинские учреждения Екатеринбурга, в том числе ЦГБ №7, при взятии анализов на COVID-19 руководствуются едиными правилами: тестируются люди из группы риска, определенной Роспотребнадзором. Пациентам с подозрением на заражение коронавирусом тест проводится дома — без посещения поликлиники, — прокомментировали URA.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией. — Если у пациента возникают вопросы, связанные с тестированием, необходимо обратиться в медицинское учреждение или в Управление здравоохранения города».

Как сообщало URA.RU, в Свердловской области в последние дни — рекордное количество тяжело больных коронавирусом: 5 ноября их число составило 327 — столько не было даже летом во время пиковых нагрузок. При этом власти засекретили статистику по COVID: ее запретили разглашать во время заседаний городских и районных оперативных штабов. Исключительным правом оперировать цифрами по заболевшим теперь обладает только областной оперштаб.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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