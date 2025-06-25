На ЕКАДе водитель из Башкирии сел пьяный за руль, потерял управление и влетел в припаркованные на обочине авто. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате потери контроля над транспортным средством автомобиль совершил наезд на два стоящих на обочине транспортных средства Kia Rio и Foton, и трех пешеходов, находившихся рядом с автомашинами», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель грузовика пояснил, что утром принимал алкоголь и сознательно сел за руль. Он собирался отправиться в родную Башкирию.
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