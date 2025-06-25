25 июня 2025

Пьяный водитель грузовика сбил свердловчан на ЕКАДе. Фото

В результате аварии на ЕКАДе пострадали три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сбил трех пешеходов и две машины
Водитель сбил трех пешеходов и две машины Фото:

На ЕКАДе водитель из Башкирии сел пьяный за руль, потерял управление и влетел в припаркованные на обочине авто. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В результате потери контроля над транспортным средством автомобиль совершил наезд на два стоящих на обочине транспортных средства Kia Rio и Foton, и трех пешеходов, находившихся рядом с автомашинами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель грузовика пояснил, что утром принимал алкоголь и сознательно сел за руль. Он собирался отправиться в родную Башкирию. 

Фото:

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На ЕКАДе водитель из Башкирии сел пьяный за руль, потерял управление и влетел в припаркованные на обочине авто. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В результате потери контроля над транспортным средством автомобиль совершил наезд на два стоящих на обочине транспортных средства Kia Rio и Foton, и трех пешеходов, находившихся рядом с автомашинами», — рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель грузовика пояснил, что утром принимал алкоголь и сознательно сел за руль. Он собирался отправиться в родную Башкирию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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