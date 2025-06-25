Рейсы принадлежат одной компании Red Wings
В аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейсы в Томск и Самару. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Оба самолета принадлежат авиакомпании Red Wings. Рейс до Томска был запланирован на 00:55 ночи 26 июня, но его перенесли на 9:10. Самолет до Самары должен был покинуть Екатеринбург еще в 21:45 25 июня, однако его задержали до 10:10 26 июня.
Корреспондент URA.RU обратился к представителю перевозчика за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Рейс до Томска
Рейс до Самары
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