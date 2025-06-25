25 июня 2025

На всю ночь задержали несколько рейсов из Екатеринбурга. Скрин

Из Екатеринбурга задержали рейсы до Томска и Самары на 8 и 12 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы принадлежат одной компании Red Wings
Рейсы принадлежат одной компании Red Wings Фото:

В  аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейсы в Томск и Самару.  Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Оба самолета принадлежат авиакомпании Red Wings. Рейс до Томска был запланирован на 00:55 ночи 26 июня, но его перенесли на 9:10. Самолет до Самары должен был покинуть Екатеринбург еще в 21:45 25 июня, однако его задержали до 10:10 26 июня.

Корреспондент URA.RU обратился к представителю перевозчика за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Рейс до Томска
Рейс до Томска
Фото:
Рейс до Самары
Рейс до Самары
Фото:

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В  аэропорту Кольцово на всю ночь задержали рейсы в Томск и Самару.  Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Оба самолета принадлежат авиакомпании Red Wings. Рейс до Томска был запланирован на 00:55 ночи 26 июня, но его перенесли на 9:10. Самолет до Самары должен был покинуть Екатеринбург еще в 21:45 25 июня, однако его задержали до 10:10 26 июня. Корреспондент URA.RU обратился к представителю перевозчика за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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