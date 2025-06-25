Раскрывает ли полиция кражи кошельков и надо ли писать заявление: проверило URA.RU

В Екатеринбурге поймали рецидивистку, которая крала кошельки на вокзалах

26 июня 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Корреспондент убедился: даже мелкие кражи могут быть успешно раскрыты Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе Принято считать, что российская полиция не особо утруждает себя раскрытием мелких краж и других нетяжких преступлений. Именно поэтому многие пострадавшие даже не считают нужным обратиться в органы: «А зачем? Все равно никто искать не будет!». Корреспондент URA.RU на своем опыте убедился, что это не так. Как был украден кошелек журналиста, найдена воровка и возвращены деньги, — в материале агентства. Кошелек был украден на Северном автовокзале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кошелек у меня украли в ноябре прошлого года. Это случилось на Северном автовокзале Екатеринбурга, откуда я с ребенком поехала на автобусе к родным в Кировград (небольшой город в Свердловской области). Уже там, по прибытии, в одном из магазинов я хватилась пропажи и, конечно, расстроилась. Сумма в портмоне была не слишком большая — 12 тысяч рублей, но все равно обидно. Поначалу теплилась надежда, что кошелек был где-то забыт: например, в туалете на Северном автовокзале, куда мы с сыном зашли перед посадкой и где я расплачивалась за посещение. Вернувшись на следующий день в Екатеринбург, мы посетили уборную снова, но с другой целью: не находили ли там кошелька? В какой-то миг мне даже поверилось, что находили, потому что контролер загадочно улыбнулась и извлекла что-то из своего стола. Увы, это была чужая косметичка, забытая рассеянной пассажиркой. Пострадавшая обратилась в отдел полиции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще больше, чем я, почему-то расстроился мой шестилетний сын, которого обычно не волнуют материальные вопросы. Ему казалось несправедливым, что кто-то взял нашу, то есть чужую, вещь. Видя это, я легкомысленно спросила: «Ну хочешь, сходим в полицию? Расскажем, что с нами приключилось». Это было сказано скорее в воспитательных целях, чтобы ребенок видел: вот случилась беда, но мы о ней сообщили, и нам попытаются помочь. Предложение было встречено с одобрением: видимо, приобщиться к таинствам людей в погонах малышу показалось чем-то захватывающим. На деле же это оказалось не так интересно. Сначала мы пришли в отдел полиции на транспорте, потому что я решила, что автовокзал относится к ним. Однако дежурный вежливо объяснил, что это территория отдела полиции №11, и мы отправились туда. Там мне устроили разнос. Оказалось, что заявление о краже надо было писать в Кировграде, то есть по месту обнаружения пропажи. Мои доводы о том, что кошелек украли в Екатеринбурге, были отвергнуты. Меня убеждали, что заявление все равно передадут в Кировград, и что на это уйдет много времени. Мне даже показалось — надеюсь, ошибочно — убеждали в некоторой надежде, что я передумаю и уйду. Но я не передумала и подала заявление. Друзья и родные надо мною смеялись, да мне и самой было смешно — подкинула копам дурацкой работы. Через пару дней я благополучно забыла об инциденте. Заявление пересылали одного отдела в другой и обратно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вспомнить пришлось лишь раз: уже в новом году, зимой, мне позвонили из полиции Кировграда и сообщили, что им передали мое заявление. «Нескоро», — заметила я. Собеседник согласился, и мы похихикали. После дежурных расспросов, где, когда и при каких обстоятельствах пропал кошелек, полицейский сообщил, что передаст заявление обратно в ОП-11, где оно и было написано. Я согласилась, что это логично. А в апреле мне позвонили из одиннадцатого и радостно заявили: «Нашли мы вашу воровку!». Я не поверила своим ушам. Опер был в приподнятом настроении. «Да вот она, сидит передо мной. Говорит, готова возместить ущерб!». Мне кажется, он был счастлив даже больше, чем я: одним «висяком» меньше. От неожиданности я не знала, что сказать, и, конечно, благодарила и хвалила сыщиков. Мой маленький сын тоже разинул рот от удивления, когда я сказала, что воришку нашли. «И кто это?» — спросил он. Воровка предпочитала «работать» на вокзалах и в автобусах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Воровкой оказалась жительница Верхнего Тагила, рецидивистка со стажем. Мать двоих несовершеннолетних детей, она уже 12 раз была судима за кражи, но не сидела ни разу. У женщины есть психический диагноз, и она, как позже мне объяснили, промышляет именно на вокзалах и в туалетах. Ее фетиш — наличка. Например, у меня в кошельке были банковские карты, но она ими не воспользовалась, а выкинула. В поле зрения полиции женщина попала по другому делу: в марте стащила в автобусе у пассажирки больше 20 тысяч. Стражам порядка не составило труда вычислить матерую рецидивистку и предъявить доказательства. Прошерстив другие дела, полицейские заметили мое и расспросили задержанную. Та запираться не стала и призналась, что стянула кошелек в туалете из моего рюкзака. Украденные деньги воровка вернула Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эту даму мне вскоре довелось увидеть: она приехала из Тагила и вернула деньги мне и другой пострадавшей. Следователь объяснил, что это редкий случай: многие воры возмещают ущерб либо частично, либо вовсе не возмещают. Моя же воровка оказалась сознательной. «Простите меня. У меня трудное материальное положение», — сказала при встрече женщина. Конечно же, я простила и поблагодарила за то, что вернула мне деньги. Впереди ее ждет суд, который, вероятно, учтет семейные обстоятельства, наличие заболевания и не накажет карманницу строго. Вывод: если у вас что-то украли, обращаться в полицию можно и нужно. Там люди работают. Делать это надо желательно сразу, как обнаружили пропажу. Будьте настойчивы. Не бойтесь, что поход в отдел — большая волокита: на подачу заявления у меня ушло минут 30. А еще лучше — будьте бдительны, остерегайтесь воров и мошенников, чтобы вовсе не попадать в неприятности. 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Принято считать, что российская полиция не особо утруждает себя раскрытием мелких краж и других нетяжких преступлений. Именно поэтому многие пострадавшие даже не считают нужным обратиться в органы: «А зачем? Все равно никто искать не будет!». Корреспондент URA.RU на своем опыте убедился, что это не так. Как был украден кошелек журналиста, найдена воровка и возвращены деньги, — в материале агентства. Кошелек у меня украли в ноябре прошлого года. Это случилось на Северном автовокзале Екатеринбурга, откуда я с ребенком поехала на автобусе к родным в Кировград (небольшой город в Свердловской области). Уже там, по прибытии, в одном из магазинов я хватилась пропажи и, конечно, расстроилась. Сумма в портмоне была не слишком большая — 12 тысяч рублей, но все равно обидно. Поначалу теплилась надежда, что кошелек был где-то забыт: например, в туалете на Северном автовокзале, куда мы с сыном зашли перед посадкой и где я расплачивалась за посещение. Вернувшись на следующий день в Екатеринбург, мы посетили уборную снова, но с другой целью: не находили ли там кошелька? В какой-то миг мне даже поверилось, что находили, потому что контролер загадочно улыбнулась и извлекла что-то из своего стола. Увы, это была чужая косметичка, забытая рассеянной пассажиркой. Еще больше, чем я, почему-то расстроился мой шестилетний сын, которого обычно не волнуют материальные вопросы. Ему казалось несправедливым, что кто-то взял нашу, то есть чужую, вещь. Видя это, я легкомысленно спросила: «Ну хочешь, сходим в полицию? Расскажем, что с нами приключилось». Это было сказано скорее в воспитательных целях, чтобы ребенок видел: вот случилась беда, но мы о ней сообщили, и нам попытаются помочь. Предложение было встречено с одобрением: видимо, приобщиться к таинствам людей в погонах малышу показалось чем-то захватывающим. На деле же это оказалось не так интересно. Сначала мы пришли в отдел полиции на транспорте, потому что я решила, что автовокзал относится к ним. Однако дежурный вежливо объяснил, что это территория отдела полиции №11, и мы отправились туда. Там мне устроили разнос. Оказалось, что заявление о краже надо было писать в Кировграде, то есть по месту обнаружения пропажи. Мои доводы о том, что кошелек украли в Екатеринбурге, были отвергнуты. Меня убеждали, что заявление все равно передадут в Кировград, и что на это уйдет много времени. Мне даже показалось — надеюсь, ошибочно — убеждали в некоторой надежде, что я передумаю и уйду. Но я не передумала и подала заявление. Друзья и родные надо мною смеялись, да мне и самой было смешно — подкинула копам дурацкой работы. Через пару дней я благополучно забыла об инциденте. Вспомнить пришлось лишь раз: уже в новом году, зимой, мне позвонили из полиции Кировграда и сообщили, что им передали мое заявление. «Нескоро», — заметила я. Собеседник согласился, и мы похихикали. После дежурных расспросов, где, когда и при каких обстоятельствах пропал кошелек, полицейский сообщил, что передаст заявление обратно в ОП-11, где оно и было написано. Я согласилась, что это логично. А в апреле мне позвонили из одиннадцатого и радостно заявили: «Нашли мы вашу воровку!». Я не поверила своим ушам. Опер был в приподнятом настроении. «Да вот она, сидит передо мной. Говорит, готова возместить ущерб!». Мне кажется, он был счастлив даже больше, чем я: одним «висяком» меньше. От неожиданности я не знала, что сказать, и, конечно, благодарила и хвалила сыщиков. Мой маленький сын тоже разинул рот от удивления, когда я сказала, что воришку нашли. «И кто это?» — спросил он. Воровкой оказалась жительница Верхнего Тагила, рецидивистка со стажем. Мать двоих несовершеннолетних детей, она уже 12 раз была судима за кражи, но не сидела ни разу. У женщины есть психический диагноз, и она, как позже мне объяснили, промышляет именно на вокзалах и в туалетах. Ее фетиш — наличка. Например, у меня в кошельке были банковские карты, но она ими не воспользовалась, а выкинула. В поле зрения полиции женщина попала по другому делу: в марте стащила в автобусе у пассажирки больше 20 тысяч. Стражам порядка не составило труда вычислить матерую рецидивистку и предъявить доказательства. Прошерстив другие дела, полицейские заметили мое и расспросили задержанную. Та запираться не стала и призналась, что стянула кошелек в туалете из моего рюкзака. Эту даму мне вскоре довелось увидеть: она приехала из Тагила и вернула деньги мне и другой пострадавшей. Следователь объяснил, что это редкий случай: многие воры возмещают ущерб либо частично, либо вовсе не возмещают. Моя же воровка оказалась сознательной. «Простите меня. У меня трудное материальное положение», — сказала при встрече женщина. Конечно же, я простила и поблагодарила за то, что вернула мне деньги. Впереди ее ждет суд, который, вероятно, учтет семейные обстоятельства, наличие заболевания и не накажет карманницу строго. Вывод: если у вас что-то украли, обращаться в полицию можно и нужно. Там люди работают. Делать это надо желательно сразу, как обнаружили пропажу. Будьте настойчивы. Не бойтесь, что поход в отдел — большая волокита: на подачу заявления у меня ушло минут 30. А еще лучше — будьте бдительны, остерегайтесь воров и мошенников, чтобы вовсе не попадать в неприятности.