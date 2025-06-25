В Екатеринбурге стартовала запись в спортивные школы. Карта

26 июня 2025 в 00:11 Размер текста - 17 +

Можно бесплатно научиться играть в теннис Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в 29-ти муниципальных спортивных школах стартовала приемная компания на бесплатное обучение детей. Всего в этом году подготовлено 6,5 тысяч мест. Документы родители могут подать как лично, так и через Госуслуги. Главное — предоставить необходимые документы. URA.RU подготовило карту, согласно данным мэрии, в каких школах идет запись. Среди документов у родителей должно быть заявление на поступление в школу, медицинская справка ЛФК, копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта законного представителя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в прошлом году был недобор на бюджетные места. Причиной такого, возможно, могла быть низкая информированность граждан. Верх-Исетский район Новость по теме Вместо футбола и хоккея, какой выбрать необычный вид спорта для ребенка в Екатеринбурге бесплатно. Фото Открыт набор в 2025 году в спортивную школу олимпийского резерва по греко-римской борьбе на улице Кирова. В «Динамо» на переулке Встречный — по дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, кикбоксингу, киокусинкай, муайтай, спортивной аэробике и футболу. В школе Верх-Исетского района на Фролова идет набор на бесплатное обучение по парусному спорту, гребле, лыжным гонкам, биатлону, художественной гимнастике и спортивной аэробике. В «Локомотив Изумруд» на Сакко и Ванцетти — на волейбол (юноши), фитнес-аэробика (юноши и девушки). На футбол — школа «ВИЗ» на Кирова. В школе олимпийского резерва горных видов спорта на Московской идет набор в секции по скалолазанию. Чкаловский район Записать ребенка на мотоциклетный, автомобильный спорт, кикбоксинг или настольный теннис можно в школе на улице Олега Кошевого. На плавание, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, спортивную борьбу, футбол — в «Кристалл» на улице Водная. На хоккей — в «Автомобилист» на Щербакова. Открыта запись на направления — лыжные гонки, спортивное ориентирование — в «Родоните» на улице Прониной. На хоккей с мячом и хоккей на траве — в школе №18 на улице Санаторная. Октябрьский район Идет запись детей в школе «Факел» на улице Сажинская по нескольким направлениям: футбол, бадминтон, самбо, легкая атлетика, хоккей. По конному спорту — в Истоке. Школа расположена на улице Специалистов. «Росток» на Большакова ведет набор по направлениям: бадминтон, армреслинг, легкая атлетика, настольный теннис, художественная гимнастика и футбол. Школа олимпийского резерва №1 на улице Энгельса — на художественную гимнастику и пулевую стрельбу. Учебное заведение №3 имени А.Д. Мышкина на Бажова ведет набор на баскетбол и настольный теннис. Ленинский район Школа олимпийского резерва «Юность» Фото: Размик Закарян © URA.RU На шахматы, шашки открыты бюджетные места в школе «Интеллект» на улице 8 марта. На хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, легкую атлетику, спортивную гимнастику, конькобежный и роликовый спорт — в школе олимпийского резерва «Юность» на Куйбышева. На велоспорт, лыжные гонки, теннис, настольный теннис, самбо, дзюдо, спортивную гимнастику, фигурное катание — в школе №8 «Локомотив» на Шаумяна. А также в школе бокса «Малахитовый гонг» в переулке Театральный. Кировский район Открыла набор на бюджетные места спортивная школа «Буревестник» на улице Академическая. Обучение там идет по нескольким направлениям: бокс, гандбол, дзюдо, киокусинкай, плавание, футбол, чир спорт. В «Виктории» на Ленина можно записаться на бадминтон, греблю на байдарках, дартс, дзюдо, легкую атлетику, лыжные гонки, плавание, прыжки на батуте, самбо, скалолазание, стрельбу из лука, спортивную аэробику, пятиборье, триатлон, тяжелую атлетику и художественную гимнастику. Железнодорожный район Школа «Динамо» на улице Василия Еремина ведет запись детей на каратэ, дзюдо, самбо, спортивную борьбу. На тхэквондо — учебное заведение на улице Билимбаевская. На волейбол — «Уралочка» на улице Техническая. Орджоникидзевский район В футбольную школу «Урал» запись открыта на улице Бакинских комиссаров. По баскетболу — на улице Машиностроителей. Запись ведется в школу имени А.Е. Канделя. А также в учебном заведении №19 на улице Кировградская — в секции по лыжным гонкам, акробатике, боевым искусствам, гимнастике, карате, легкой атлетике, плаванию, тхэквондо, хоккею, художественной гимнастике. В школе №16 на Краснофлотцев можно записаться на спортивную аэробику, самбо, дзюдо, тхэквондо, бокс, джиу-джитсу, киокусинкай. URA.RU URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 29-ти муниципальных спортивных школах стартовала приемная компания на бесплатное обучение детей. Всего в этом году подготовлено 6,5 тысяч мест. Документы родители могут подать как лично, так и через Госуслуги. Главное — предоставить необходимые документы. URA.RU подготовило карту, согласно данным мэрии, в каких школах идет запись. Среди документов у родителей должно быть заявление на поступление в школу, медицинская справка ЛФК, копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта законного представителя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в прошлом году был недобор на бюджетные места. Причиной такого, возможно, могла быть низкая информированность граждан. Открыт набор в 2025 году в спортивную школу олимпийского резерва по греко-римской борьбе на улице Кирова. В «Динамо» на переулке Встречный — по дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, кикбоксингу, киокусинкай, муайтай, спортивной аэробике и футболу. В школе Верх-Исетского района на Фролова идет набор на бесплатное обучение по парусному спорту, гребле, лыжным гонкам, биатлону, художественной гимнастике и спортивной аэробике. В «Локомотив Изумруд» на Сакко и Ванцетти — на волейбол (юноши), фитнес-аэробика (юноши и девушки). На футбол — школа «ВИЗ» на Кирова. В школе олимпийского резерва горных видов спорта на Московской идет набор в секции по скалолазанию. Записать ребенка на мотоциклетный, автомобильный спорт, кикбоксинг или настольный теннис можно в школе на улице Олега Кошевого. На плавание, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, спортивную борьбу, футбол — в «Кристалл» на улице Водная. На хоккей — в «Автомобилист» на Щербакова. Открыта запись на направления — лыжные гонки, спортивное ориентирование — в «Родоните» на улице Прониной. На хоккей с мячом и хоккей на траве — в школе №18 на улице Санаторная. Идет запись детей в школе «Факел» на улице Сажинская по нескольким направлениям: футбол, бадминтон, самбо, легкая атлетика, хоккей. По конному спорту — в Истоке. Школа расположена на улице Специалистов. «Росток» на Большакова ведет набор по направлениям: бадминтон, армреслинг, легкая атлетика, настольный теннис, художественная гимнастика и футбол. Школа олимпийского резерва №1 на улице Энгельса — на художественную гимнастику и пулевую стрельбу. Учебное заведение №3 имени А.Д. Мышкина на Бажова ведет набор на баскетбол и настольный теннис. На шахматы, шашки открыты бюджетные места в школе «Интеллект» на улице 8 марта. На хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, легкую атлетику, спортивную гимнастику, конькобежный и роликовый спорт — в школе олимпийского резерва «Юность» на Куйбышева. На велоспорт, лыжные гонки, теннис, настольный теннис, самбо, дзюдо, спортивную гимнастику, фигурное катание — в школе №8 «Локомотив» на Шаумяна. А также в школе бокса «Малахитовый гонг» в переулке Театральный. Открыла набор на бюджетные места спортивная школа «Буревестник» на улице Академическая. Обучение там идет по нескольким направлениям: бокс, гандбол, дзюдо, киокусинкай, плавание, футбол, чир спорт. В «Виктории» на Ленина можно записаться на бадминтон, греблю на байдарках, дартс, дзюдо, легкую атлетику, лыжные гонки, плавание, прыжки на батуте, самбо, скалолазание, стрельбу из лука, спортивную аэробику, пятиборье, триатлон, тяжелую атлетику и художественную гимнастику. Школа «Динамо» на улице Василия Еремина ведет запись детей на каратэ, дзюдо, самбо, спортивную борьбу. На тхэквондо — учебное заведение на улице Билимбаевская. На волейбол — «Уралочка» на улице Техническая. В футбольную школу «Урал» запись открыта на улице Бакинских комиссаров. По баскетболу — на улице Машиностроителей. Запись ведется в школу имени А.Е. Канделя. А также в учебном заведении №19 на улице Кировградская — в секции по лыжным гонкам, акробатике, боевым искусствам, гимнастике, карате, легкой атлетике, плаванию, тхэквондо, хоккею, художественной гимнастике. В школе №16 на Краснофлотцев можно записаться на спортивную аэробику, самбо, дзюдо, тхэквондо, бокс, джиу-джитсу, киокусинкай.