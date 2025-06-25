Точная причина визита Валуева в Екатеринбург неизвестна
В московском аэропорту Шереметьево заметили легенду бокса и депутата Госдумы Николая Валуева, который направляется в Екатеринбург. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Валуев к нам летит», — передает корреспондент. Точная причина визита Валуева в Екатеринбург не сообщается.
Ранее Николай Валуев посещал Екатеринбург в прошлом году. Он был приглашенным гостем на международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства». Тогда депутат являлся модератором пленарного заседания.
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