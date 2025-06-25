25 июня 2025

Легенда бокса Николай Валуев направляется в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Точная причина визита Валуева в Екатеринбург неизвестна
Точная причина визита Валуева в Екатеринбург неизвестна Фото:

В московском аэропорту Шереметьево заметили легенду бокса и депутата Госдумы Николая Валуева, который направляется в Екатеринбург. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Валуев к нам летит», — передает корреспондент. Точная причина визита Валуева в Екатеринбург не сообщается.

Ранее Николай Валуев посещал Екатеринбург в прошлом году. Он был приглашенным гостем на международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства». Тогда депутат являлся модератором пленарного заседания.

Фото:

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В московском аэропорту Шереметьево заметили легенду бокса и депутата Госдумы Николая Валуева, который направляется в Екатеринбург. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Валуев к нам летит», — передает корреспондент. Точная причина визита Валуева в Екатеринбург не сообщается. Ранее Николай Валуев посещал Екатеринбург в прошлом году. Он был приглашенным гостем на международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства». Тогда депутат являлся модератором пленарного заседания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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