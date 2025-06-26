В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили у гражданина Китая, прилетевшего из Пекина, 190 полупар ботинок только на правую ногу. Иностранец собирался их продать на одном из местных рынков, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира общим весом 61 килограмм инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте», — пояснили там.
Мужчина не знал таможенных правил. На него завели административное дело. Обувь отправили на товарную экспертизу.
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