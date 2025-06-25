На «Ночь музыки» в Екатеринбурге ограничат вход на одну из площадок: какую именно

В «Ночь музыки» в Екатеринбурге ограничат вход на фудмаркет Estory

26 июня 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Estory будет принимать у себя фестиваль «Ночь музыки» уже в эту пятницу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night На фудмаркет Estory, где в «Ночь музыки» будет выступать певец Dose, введут ограничения на вход. Об этом сообщают представители площадки. «Вход на площадку фудмаркета будет осуществляться только по приложению Estory. Уже 27 июня будем танцевать и петь под треки „БАЗАР“, Dose, UGLI, Dreams Shadow, Lara Krouts и SOYKA», — говорят представители. Три года назад на фудмаркете выступала рок-группа Uma2rman и певица Ольга Серябкина, а посетители жаловались на духоту и большое скопление людей. В один момент охрана перестала пускать горожан на фудмаркет, мотивируя это тем, что площадка больше не может вместить екатеринбуржцев. В этом году Ural Music Night пройдет 27 июня: более чем на 100 площадках города выступят сотни артистов. Также вечером запретят самокаты, продажу алкоголя и при необходимости перекроют дорогу. Где искать популярных артистов — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фудмаркет Estory, где в «Ночь музыки» будет выступать певец Dose, введут ограничения на вход. Об этом сообщают представители площадки. «Вход на площадку фудмаркета будет осуществляться только по приложению Estory. Уже 27 июня будем танцевать и петь под треки „БАЗАР“, Dose, UGLI, Dreams Shadow, Lara Krouts и SOYKA», — говорят представители. Три года назад на фудмаркете выступала рок-группа Uma2rman и певица Ольга Серябкина, а посетители жаловались на духоту и большое скопление людей. В один момент охрана перестала пускать горожан на фудмаркет, мотивируя это тем, что площадка больше не может вместить екатеринбуржцев. В этом году Ural Music Night пройдет 27 июня: более чем на 100 площадках города выступят сотни артистов. Также вечером запретят самокаты, продажу алкоголя и при необходимости перекроют дорогу. Где искать популярных артистов — в материале URA.RU.