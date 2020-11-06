Больше всего за октябрь поднялись цены на сахар и масло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К закрытию торгов 6 ноября стало ясно, что рубль почти не отреагировал на лидерство Джо Байдена в президентской гонке в США. Доллар прибавил в цене всего 1% и установился на уровне 77,77 рублей за единицу. Евро поднялось на 1,24% и остановилось на отметке в 92,19 рублей за единицу.

Нефтяные фьючерсы Brent при этом упали на 3,25%. Цена за баррель составила 39,60 долларов. Нефть WTI стоит 37,33 доллара, снижение составило 3,76%.

Ситуация в России

В апреле 2021 года власти могут запустить эксперимент по маркировке пива в России. Это поможет бороться с оборотом нелегальной продукции из-за которого страна ежегодно теряет до 22 миллиардов рублей. Также эксперимент по маркировке затронет сидр, медовуху и пуаре (грушевый сидр).

Росстат опубликовал список продуктов, которые сильнее всего подорожали в октябре. Среди них оказались товары первой необходимости: сахар (+18,29%), подсолнечное масло (+7,43%) и куриные яйца (+6,33%). Цены выросли почти во всех регионах России. В некоторых рост составил более 20%.

Российские ритейлеры собираются сдержать рост цен к Новому году. Торговые сети нацелились на такую политику из-за сниженной покупательной способности населения на фоне коронавируса. Тем не менее, изменение уровня инфляции и рост стоимости иностранных валют могут повлиять на стоимость товаров.

Ситуация в мире

Аналитики оценили стоимость годового оборота вакцин против коронавируса в 10 млрд долларов. Себестоимость производства одной дозы составляет 5-10 долларов. При этом, если вакцина против COVID-19 окажется популярнее препарата от гриппа, выручка фармкомпаний за год может достичь и 25 млрд долларов.

В Европе расширили санкции против властей Сирии. В черный список попали восемь сирийских министров. Санкции ЕС включают в себя запрет на импорт нефти, заморозку активов Центробанка республики и некоторые экспортные ограничения.

Мнения экспертов

Реальная продуктовая инфляция в России гораздо выше заявленных ЦБ 4%. На самом деле она составляет 8,5-10%, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. В следующем году она установится примерно на таком же уровне. Это можно увидеть по тому, как растут цены на продукты.

В случае победы Джо Байдена на выборах президента США курс доллара может взлететь до 90 рублей. Это произойдет в декабре—январе. Нынешнее ослабление валюты — временное явление, считает аналитик Дмитрий Голубовский.