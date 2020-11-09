Власти РФ призвали ужесточить меры из-за коронавируса в регионах

Михаил Мишустин призвал регионы РФ точечно вводить ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ряде российских регионов необходимо ужесточить ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль над их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по РФ», — пишет ТАСС. Она добавила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух российских регионах, при этом в 33 субъектах она продолжает расти. Попова оценила ситуацию, как «крайне напряженную».

С мнением Поповой солидарен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Не все руководители субъектов РФ воспользовались своими полномочиями по введению ограничительных мероприятий. Оперативным штабам регионов необходимо анализировать ситуацию», — приводит слова главы кабмина ТАСС. По его словам, меры необходимо ужесточать в тех муниципалитетах, где замечена напряженность и высокая нагрузка на систему здравоохранения.

По официальным данным, на 9 ноября было выявлено 21 798 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом за все время наблюдений, пишет RT. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация по коронавирусу в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется. В Минпромторге РФ также считают, что вводить ограничения для российской сферы торговли в данный момент нет оснований, сообщает агентство Nation News.