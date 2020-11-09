Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах РФ

В каждом регионе РФ надо обеспечить все необходимое для лечения больных коронавирусом, так как ситуация с COVID-19 в стране остается сложной. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Ситуация по-прежнему остается сложной. Средства федерального бюджета, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, доведены до регионов. И в каждом субъекте РФ надо обеспечить все необходимое для лечения людей», — приводит слова Мишустина РИА «Новости». Он добавил, что выделенные деньги должны пойти на системы тестирования, средства индивидуально защиты и лекарственные препараты.
Также глава кабмина поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителям регионов лично проконтролировать вопрос с обеспечением лекарствами медучреждений и россиян, которые лечатся амбулаторно. Он подчеркнул, что такие пациенты должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, пишет RT. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в