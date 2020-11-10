СМИ Черногории: избирателей обманули на выборах в США

СМИ поставили под сомнение честность американских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы в США оказались даже менее честными, чем в Черногории, считает журналист издания «ИН4С» из Черногории Игор Дамянович. Голосование мертвых, сомнительные голоса по почте, больше избирателей, чем жителей с правом голоса — все это изобрели в «демократической» Америке, уверен журналист.

«Европейские политики и руководители такие же лицемерные, как СМИ. Они, с одной стороны, хором поздравляют Байдена и превозносят американскую демократию, а с другой, предъявляют претензии к процедуре голосования в России и принимают резолюции о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии», — приводит отрывок его статьи «ИноСМИ».

Так, самый парадоксальный случай зафиксирован в Северной Дакоте, где избрали депутатом умершего за месяц до голосования Дэвида Андала, пишет Дамянович, ссылаясь на статью «Гринвилл Пост». В связи с этим генпрокурор Северной Дакоты заявил, что место Андала будет пустовать, и оставил граждан, которые голосовали за него, без своего представителя на выборах президента США. Уже арестованы несколько человек, которые пытались проголосовать вместо умерших. В некоторых штатах гражданам, находящимся в тюрьме, отказали в избирательном праве. Журналист привел также другие примеры, указывающие на несправедливость выборов в Америке.

В важнейших городах — Сан-Франциско и Вашингтоне победивший президент Джо Байден набрал нереалистичные 86% и 92,6% голосов выборщиков соответственно. При этом в Сан-Франциско их сразу 55.

Также в последний момент голоса избирателей отправлялись по почте. Установить реальность проголосовавших граждан трудно.

Американские СМИ заявляют, что в некоторых местах голосов действительно оказалось больше, чем совершеннолетних избирателей.

При этом со стороны США во время российских выборов нередко сыплются обвинения в подтасовке голосов из-за высокого процента поддержки со стороны избирателей. Однако, СМИ считают, что учитывая все вышесказанное, новый глава Штатов Джо Байден претендует на звание самого спорного президента Америки в истории.