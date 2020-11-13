В России хотят сократить первый рабочий день после Нового года

Первый рабочий день после новогодних праздников нужно сократить на два часа. С такой инициативой к главе Минтруда РФ выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.
«Прошу оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня, следующего за новогодними праздниками», — приводит выдержку из письма Петунина RT. Действующее законодательство не позволяет сократить рабочий день, идущий после праздников, напомнил он.
Внесение изменений облегчит сотрудникам возвращение в рабочий ритм, считает автор инициативы. До этого в России предлагали продлить новогодние каникулы до 25 января из-за распространения коронавируса, передает «Национальная служба новостей».
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