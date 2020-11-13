13 ноября 2020

В России хотят сократить первый рабочий день после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращенный рабочий день облегчит возвращение к трудовым будням, считает Максим Петунин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Первый рабочий день после новогодних праздников нужно сократить на два часа. С такой инициативой к главе Минтруда РФ выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«Прошу оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня, следующего за новогодними праздниками», — приводит выдержку из письма Петунина RT. Действующее законодательство не позволяет сократить рабочий день, идущий после праздников, напомнил он.

Внесение изменений облегчит сотрудникам возвращение в рабочий ритм, считает автор инициативы. До этого в России предлагали продлить новогодние каникулы до 25 января из-за распространения коронавируса, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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