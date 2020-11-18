Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

Глава республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину. В правительстве региона сообщают, что он хочет уйти в отставку.
«Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы республики Мордовия», — говорится в сообщении Волкова на сайте правительства республики. Он уточнил, что считает нужным уступить дорогу молодым кадрам.
Волков занимает пост главы республики Мордовия с 2012 года. В 2017 прошел процедуру переизбрания.
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