Новая компьютерная мышь от компании Razer стоит 12 186 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Razer открыла предзаказ на новую игровую мышь, выполненную в стиле игры Cyberpunk 2077. Стоимость компьютерного аксессуара составляет 159,9 доллара (12 186 рублей).

В беспроводной мыши используется технология Hyperspeed, которая на 25% быстрее, чем технологии конкурентов, уверяет разработчик. А оптические сенсоры Focus+ повышают точность движений. «Наш новый улучшенный сенсор имеет ведущее в отрасли разрешение 20 000 точек на дюйм с точностью разрешения 99,6%. Это гарантия, что даже самые тонкие движения этой беспроводной мыши будут постоянно отслеживаться. Оснащенный интеллектуальными функциями датчик становится еще более точным, обеспечивая высокий уровень точности для выигрышных в игре хедшотов (выстрел в голову — прим. ред.)», — указано на сайте Razer.

Мышь имеет аккумулятор на 70 часов работы. То есть геймер сможет заряжать аксессуар раз в неделю и ежедневно играть до 10 часов. Для второстепенных функций мышь имеет восемь программируемых кнопок. Помимо желтого Cyberpunk 2077, устройство имеет еще три стиля: черный, белый и розовый.

Игра Cyberpunk 2077 от создателей серии игр «Ведьмак» CD Projekt RED выйдет 10 декабря на PS4, Xbox One и PC. При этом владельцы видеокарт AMD не смогут на релизе поиграть в новый хит польской студии. Один из создателей «Видеомании», журналист Антон Логвинов рассказывал URA.RU, что консольные версии Cyberpunk будут слабее, чем на PC.

Компьютерная мышь выполнена в стиле игры Cyberpunk 2077 компания Razer