Актер Бурунов перепел песню Моргенштерна

Актер Сергей Бурунов перепел Моргенштерна по заданию в шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Сергей Бурунов спел песню Алишера Моргенштерна Cadillac. Он сделал это в эфире шоу «Вопрос ребром».

«Это новый Cadillac. Делать деньги вот так», — спел Бурунов во время съемок передачи. По условиям задания, он должен был исполнить эти строчки в стиле подкаблучника, который оправдывается перед женой. Также Бурунов признался, что не понимает Моргенштерна. «До меня это пока не дошло, я не понимаю. Может, прошивка у меня устарела», — ответил он на вопрос блогера Стаса Круглицкого, «классный ли Моргенштерн».

Съемки происходили в ресторане музыканта Басты. По условиям шоу, если Бурунов откажется отвечать на вопрос или не выполнит задание, то оплатит счет в ресторане. А если даст честный ответ и справится с испытаниями, то платить будет хозяин ресторана.

Ранее Моргенштерн выпустил клип «Веселая песня» с исполнителем Егором Кридом. Фанаты ждали премьеры больше полугода.