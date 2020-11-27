27 ноября 2020

Названы четыре правила жизни без «Черной пятницы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Black Friday в магазине
Перед покупкой стоит составить список самого необходимого Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за скидок люди покупают в «Черную пятницу» много ненужного хлама, который потом отправляется на свалки. Однако если соблюдать несколько простых правил, можно избежать ненужных трат и вреда экологии, рассказала URA.RU руководительница медиаотдела Гринпис Виолетта Рябко.

  • «Стоит покупать только то, что действительно нужно. Сейчас очень развит шеринг, можно также купить б/у. Нужно подумать, действительно ли нам нужна эта вещь», — говорит Рябко.
  • Тем не менее, с точки зрения психологов покупка новых вещей дарит людям кратковременную радость. Ее можно заменить на более долгоиграющую, отмечает эксперт. «Если мы встретимся с друзьями поиграть в какую-то настольную игру или надолго уйдем гулять в парк, это тоже приводит к выбросу гормонов, но более длительному», — напомнила она.
  • Иногда вещи действительно необходимы. В этом случае тоже есть выход, чтобы не набрать лишнего. «Если вам действительно какие-то вещи нужны, то лучше это не сегодня увидеть и понять, а стараться вести списки», — пояснила Рябко. Она также советует понаблюдать за собой, чтобы понять, действительно вещь нужна или это просто прихоть.
  • Руководительница медиаотдела Гринпис напомнила, что многие бренды поступают нечестно и перед «Черной пятницей» завышают цены. Поэтому перед покупкой нужно посмотреть, сколько вещь стоила раньше, вдруг вас обманывают?

27 ноября россиянам раскрыли, как не стать жертвой мошенников в «Черную пятницу». Злоумышленники часто используют крупные акции в своих целях, напоминают эксперты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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