Названы четыре правила жизни без «Черной пятницы»

Перед покупкой стоит составить список самого необходимого
Из-за скидок люди покупают в «Черную пятницу» много ненужного хлама, который потом отправляется на свалки. Однако если соблюдать несколько простых правил, можно избежать ненужных трат и вреда экологии, рассказала URA.RU руководительница медиаотдела Гринпис Виолетта Рябко.
- «Стоит покупать только то, что действительно нужно. Сейчас очень развит шеринг, можно также купить б/у. Нужно подумать, действительно ли нам нужна эта вещь», — говорит Рябко.
- Тем не менее, с точки зрения психологов покупка новых вещей дарит людям кратковременную радость. Ее можно заменить на более долгоиграющую, отмечает эксперт. «Если мы встретимся с друзьями поиграть в какую-то настольную игру или надолго уйдем гулять в парк, это тоже приводит к выбросу гормонов, но более длительному», — напомнила она.
- Иногда вещи действительно необходимы. В этом случае тоже есть выход, чтобы не набрать лишнего. «Если вам действительно какие-то вещи нужны, то лучше это не сегодня увидеть и понять, а стараться вести списки», — пояснила Рябко. Она также советует понаблюдать за собой, чтобы понять, действительно вещь нужна или это просто прихоть.
- Руководительница медиаотдела Гринпис напомнила, что многие бренды поступают нечестно и перед «Черной пятницей» завышают цены. Поэтому перед покупкой нужно посмотреть, сколько вещь стоила раньше, вдруг вас обманывают?
27 ноября россиянам раскрыли, как не стать жертвой мошенников в «Черную пятницу». Злоумышленники часто используют крупные акции в своих целях, напоминают эксперты.
Подписывайтесь на URA.RU в