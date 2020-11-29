Жители Челябинска не могут купить самое дешевое и популярное лекарство от коронавирусной инфекции — «Цефтриаксон». Об отсутствии антибиотика в аптеках сообщили URA.RU сразу несколько читателей. В справочных службах аптек URA.RU предложили забронировать антибиотик прежде, чем ехать.
«Мне не помогал антибиотик в таблетках, врач его сменил на уколы цефтриаксона. На курс нужно 20 ампул. Сначала удалось через знакомых достать 4 ампулы, весь следующий день муж буквально „сидел“ на телефоне и сумел найти на другом конце города последние 16 ампул», — рассказал URA.RU читатель.
Аналогичной историей поделились еще несколько читателей. Лекарство им пришлось искать по аптекам всего региона.
«В ближайших аптеках ничего не было, через интернет нашли в двух точках — но, когда мы туда приехали, там „Цефтриаксона“ тоже не оказалось. Позвонили родителям в другой город, они обзвонили аптеки у себя и выкупили антибиотик. Уже ночью, после работы, съездил и забрал», — рассказал URA.RU челябинец Владимир.
По словам другой челябинки, Марии Шумаковой, это лекарство она искала шесть часов: препарат оказался недоступен во многих аптеках, где изначально был в наличии. Информацию о повышенном спросе на «Цефтриаксон» подтвердили и на областном аптечном складе. «Прямо сейчас препарат есть в наличии в двух аптеках Челябинска, но перед поездкой обязательно забронируйте его по телефону. Поставки идут каждую неделю, дефицит связан с большим спросом», — пояснили URA.RU в справочной организации.
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