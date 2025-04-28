Челябинский губернатор наградил генерала в отставке Чеурина

Генерал-лейтенант в отставке Павел Чеурин получил звание «Заслуженный юрист Челябинской области». Соответствующее представление подписал губернатор региона Алексей Текслер.
«За деятельность по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, и на основании закона „О наградах Челябинской области. Присвоить звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Чеурину Павлу Владимировичу, члену Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации „Союз юристов России““, — говорится в тексте документа.
Чеурин был свидетелем становления следственного комитета. В 2007 году начал работу Следственный комитет при прокуратуре РФ. Челябинское управление поручили возглавить Чеурину. Спустя четыре года СК РФ полностью вышел из состава прокуратуры. И Чеурин возглавил СУ СКР по Челябинской области уже как самостоятельное ведомство.
Весной 2013 года контракт у генерала закончился. Некоторое время он исполнял обязанности начальника управления СК, и в том же году ушел на пенсию. В декабре 2014 года возглавил управление безопасности регионального отделения ОАО «Сбербанк России», а весной 2015 года его пригласили на работу в мэрию. К 2019 году он возглавил контрольно-ревизионное управление администрации столицы области, сейчас Чеурин руководит территориальным отделом Госавтодорнадзора по региону.
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