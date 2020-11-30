В РФ предложили проверять подростков на алкоголизм и наркоманию

Одной из распространенных причин семейного неблагополучия является вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя, сказала депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детская диспансеризация должна включать проверку на алкоголизм и наркоманию. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Это серьёзное упущение», — сказала Яровая в ходе онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. По ее словам, одной из распространенных причин социального сиротства и семейного неблагополучия является «алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя». Депутат уверена, если включить в обязательную диспансеризацию выявление признаков этих опасных для подростков заболеваний, можно совместно с семьей своевременно действовать для ее купирования.

Ранее Яровая предложила принудительно проверять россиян на употребление наркотиков при ежегодной диспансеризации. Ее поддержал Олег Нилов. Он высказался за то, что при обнаружении в организме наркотика человека нужно отправлять в тюрьму или в ЛТП (лечебно-профилактический санаторий в СССР). Однако первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов не согласился с коллегами. По его мнению, необходимо только рекомендовать провериться на наркотики, иначе это будет нарушением этических норм, пишет Vse42.ru.