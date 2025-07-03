Торнадо пронесся над российским городом. Видео

Mash: Торнадо пронесся над Благовещенском
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От торнадо пострадала кровля домов, сообщает Amur Mash
От торнадо пострадала кровля домов, сообщает Amur Mash Фото:

Над Благовещенском пронесся торнадо. Все это случилось в селе Чигири. После дождя с грозой в небе появилось торнадо. Об этом пишет telegram-канал Amur Mash. В результате появления торнадо оторвались куски кровли, а с участка «чуть было не сбежал бассейн». Сообщается, что торнадо так же внезапно пропало, как и появилось.

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Над Благовещенском пронесся торнадо. Все это случилось в селе Чигири. После дождя с грозой в небе появилось торнадо. Об этом пишет telegram-канал Amur Mash. В результате появления торнадо оторвались куски кровли, а с участка «чуть было не сбежал бассейн». Сообщается, что торнадо так же внезапно пропало, как и появилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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