От торнадо пострадала кровля домов, сообщает Amur Mash
Над Благовещенском пронесся торнадо. Все это случилось в селе Чигири. После дождя с грозой в небе появилось торнадо. Об этом пишет telegram-канал Amur Mash. В результате появления торнадо оторвались куски кровли, а с участка «чуть было не сбежал бассейн». Сообщается, что торнадо так же внезапно пропало, как и появилось.
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