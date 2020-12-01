От индексации зарплаты губернатора отказались, но уменьшать ее тоже не будут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские чиновники в 2021 году сохранят зарплаты от сокращения. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков.

«В 2021 году не предусмотрена индексация заработной платы государственных служащих Свердловской области. На сумму этого индекса расходы бюджета увеличены не будут. А сам фонд оплаты труда останется неизменным», — прокомментировал Владимир Терешков. Ранее в процессе согласительных комиссий депутаты заксобрания решили сократить расходы на содержание чиновников в 2021 году, в том числе, губернатора Евгения Куйвашева более чем на 200 млн рублей.