01 декабря 2020

Свердловские чиновники не потеряют в зарплате в 2021 году

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От индексации зарплаты губернатора отказались, но уменьшать ее тоже не будут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские чиновники в 2021 году сохранят зарплаты от сокращения. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков.

«В 2021 году не предусмотрена индексация заработной платы государственных служащих Свердловской области. На сумму этого индекса расходы бюджета увеличены не будут. А сам фонд оплаты труда останется неизменным», — прокомментировал Владимир Терешков. Ранее в процессе согласительных комиссий депутаты заксобрания решили сократить расходы на содержание чиновников в 2021 году, в том числе, губернатора Евгения Куйвашева более чем на 200 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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