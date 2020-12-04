04 декабря 2020

Челябинские власти прокомментировали вспышку COVID в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, врач, больница
Хирургическое отделение ГКБ №1 Копейска закрыто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В правительстве Челябинской области подтвердили 12 случаев коронавирусной инфекции в горбольнице Копейска, где 3 декабря было закрыто на дезинфекцию хирургическое отделение. О ситуации рассказала URA.RU 4 декабря первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В хирургии Копейска продолжается эпидрасследование вспышки коронавируса. Там было выявлено 12 пациентов с положительными тестами ПЦР. Полагаем, что с понедельника там возобновится оказание экстренной помощи, а потом и плановой», — заявила URA.RU Гехт в ходе брифинга.

Горбольница № 1 Копейска из-за вспышки коронавируса закрыла хирургическое отделение. Всех плановых больных перевели для оказания медпомощи в больницы Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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