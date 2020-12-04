Челябинские власти прокомментировали вспышку COVID в больнице

Хирургическое отделение ГКБ №1 Копейска закрыто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В правительстве Челябинской области подтвердили 12 случаев коронавирусной инфекции в горбольнице Копейска, где 3 декабря было закрыто на дезинфекцию хирургическое отделение. О ситуации рассказала URA.RU 4 декабря первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В хирургии Копейска продолжается эпидрасследование вспышки коронавируса. Там было выявлено 12 пациентов с положительными тестами ПЦР. Полагаем, что с понедельника там возобновится оказание экстренной помощи, а потом и плановой», — заявила URA.RU Гехт в ходе брифинга.

Горбольница № 1 Копейска из-за вспышки коронавируса закрыла хирургическое отделение. Всех плановых больных перевели для оказания медпомощи в больницы Челябинска.