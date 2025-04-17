Груз-200 застрял в горах: что известно о мегапробке на челябинской трассе М-5 «Урал»

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» образовалась пробка, максимальная длина которой доходила до 110 километров. В ней сутками вынуждены стоять большегрузы, легковые автомобили, автобусы. Застряла даже машина с «грузом 200». Причиной затора стал масштабный ремонт дороги. Что известно о происходящем на трассе к этому часу — в материале на URA.RU.
Пробка идет на антирекорд
Первые сообщения о претендующем на антирекорд заторе появились во вторник 15 апреля. Пробка растянулась почти на сто километров — от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Юрюзань.
«Симская пробка скоро дотянется до Юрюзани. Новый антирекорд недалеко», — сообщили очевидцы. Причиной стал ремонт дороги и введенное из-за этого на участках реверсивное движение.
В пробке застрял «груз 200»
В огромной пробке застряла даже машина с «грузом 200». Из Челябинска в Салават (Республика Башкортостан) транспорт пытался ехать с утра, в одиннадцатом часу вечера на проблему обратили внимание другие водители. «У нас машина с грузом-200 с Челябинска с утра не может доехать до Салавата на белом пыжике», — написал Александр в группе для дальнобойщиков в telegram-канале. Водителей попросили посодействовать и пропустить машину.
«Ночью у людей начали сдавать нервы»
К утру следующего дня выяснилось, что водители провели в этой пробке сутки. «Вчера перед Усть-Катавом встал в пробку в 11:00. Сегодня 8:00, до Сима еще три километра. Вчера ночью у людей нервы сдавать начали!» — написал дальнобойщик Дмитрий. Мужчина заявил, что скоро он и его коллеги встанут поперек трассы, чтобы на проблему уже обратили внимание.
Он отметил, что дальнобойщики были более-менее подготовлены к таким условиям — взяли еду, воду, спальники. А вот водители легковушек — нет.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» URA.RU пояснили, что причиной затора стал ремонт сразу на нескольких участках трассы. Также водители из-за больших ям на дорогах вынужденно снизили скорость до 15-30 километров в час. При этом транспортный поток увеличился.
Заявление в прокуратуру от Народного фронта
ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям (или бездействиям) при организации движения транспорта на М-5 в Челябинской области. «Ситуация уже доходит до абсурда — водители продают места ближе к концу пробки», — рассказали в челябинском отделении.
Из Челябинска в Уфу через Пермь
Водителям, чтобы не застрять в пробке, посоветовали ехать из Челябинска в Уфу через Пермь, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Объехать затор предлагали двумя способами: из Челябинска по дороге через Екатеринбург, Пермь и затем попасть в Уфу. Или по направлению в Оренбург и Самару.
Отмена автобусов до Аши
В Челябинске до 8 мая отменили пассажирские автобусы в Ашу и Казань из-за гигантской пробки. На участке — ремонт дороги, пояснили URA.RU в справочной Центрального автовокзала.
Решение проблемы
17 апреля проблему с пробкой на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области наконец-то стали пытаться решить. Утром экипажи МЧС выехали на дежурство для оказания возможной необходимой помощи участникам дорожного движения. Посты планировали разместить на 1580, 1590, 1609, 1939 километрах трассы. Отдельно были организованы пункты обогрева — ночью в горах температура воздуха опускалась до нуля градусов.
Также участок трассы от границы с Республикой Башкортостан до Сатки Челябинской области с 17 апреля до 1 мая с 10:00 до 18:00 закрыли для большегрузов массой больше 12 тонн. Во второй половине дня на один из проблемных участков выехал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев. Он сообщил, то намерен лично регулировать проводимые ремонтные работы, чтобы ближе к ночи пробка сократилась.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», движение от поворота на Юрюзань до границы с Башкирией стало более-менее рабочим. Есть участки, на которых нет затора и плотного движения транспорта. Водители в чате делятся радостной новостью, что наконец-то едут, а не стоят часами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!