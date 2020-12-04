В ХМАО ввели ограничения по коронавирусу, как в Москве

В ХМАО растет список ограничений из-за коронавируса к Новому году Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление об ужесточении карантина в заведениях общепита, а также введении других ограничений, связанных с борьбой c COVID-19. Документ опубликован на едином портале органов государственной власти ХМАО. Он адресован как югорчанам, так и различным предприятиям и организациям.

Жителям ХМАО с 7 декабря придется регистрироваться в системе «Цифровое уведомление» при посещении ресторанов и кафе. Аналогичные меры действуют в Москве. Мэрам югорских городов дано поручение «внедрить оптимальный режим работы организаций торговли в предпраздничные и праздничные дни, обеспечивающий недопущение массового скопления граждан», а также усилить дезинфекцию подъездов в жилых домов в период с 25 декабря по 11 января 2021 года.

Кроме того, глава региона дала задания и нескольким окружным департаментам. Депсоцравитию ХМАО поручено провести выплаты мер социальной поддержки опережающими темпами. В срок до 25 декабря пособия должны быть перечислены даже за январь 2021 года. Департамент культуры Югры должен организовать вручение и доставку подарков участникам югорской новогодней елки до 25 декабря. Предприятиям вне зависимости от форм собственности рекомендовано перечислить зарплату сотрудникам за ноябрь и декабрь опережающими темпами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре запрещено проведение новогодних корпоративов и других увеселительных мероприятий в помещениях. Ограничения действуют до середины января.