Правительство изменило правила для накопительной пенсии

Банки, где хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченных долгов по депозитам. Такое постановление приняло правительство РФ, документ уже вступил в силу.
Согласно постановлению правительства, кредитным организациям запрещено иметь просроченную задолженность по депозитам. «Это касается тех банков, где размещаются средства страховых взносов на накопительную пенсию. Имеются в виду вклады, которые ранее открыли за счет средств страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию», — уточняет «Парламентская газета».
До этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину отменить накопительную часть пенсии. Отмечается, что при средней продолжительности жизни в 72 года, после выхода на пенсию люди живут в среднем 12-15 лет, однако в 2021 году период дожития [срок выплаты накопительной пенсии] будет увеличен с 19 до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — указано в письме.
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