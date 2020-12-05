05 декабря 2020

Правительство изменило правила для накопительной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Правила для накопительной пенсии изменились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Банки, где хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, не должны иметь просроченных долгов по депозитам. Такое постановление приняло правительство РФ, документ уже вступил в силу.

Согласно постановлению правительства, кредитным организациям запрещено иметь просроченную задолженность по депозитам. «Это касается тех банков, где размещаются средства страховых взносов на накопительную пенсию. Имеются в виду вклады, которые ранее открыли за счет средств страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию», — уточняет «Парламентская газета».

До этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину отменить накопительную часть пенсии. Отмечается, что при средней продолжительности жизни в 72 года, после выхода на пенсию люди живут в среднем 12-15 лет, однако в 2021 году период дожития [срок выплаты накопительной пенсии] будет увеличен с 19 до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — указано в письме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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