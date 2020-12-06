06 декабря 2020
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Самое актуальное в Пермском крае на 7 декабря. Москва согласовала нового мэра Перми, капитан Росгвардии попал под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, демкин алексей
В Москве одобрили кандидатуру Алексея Демкина на пост мэра Перми Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Москва одобрила нового мэра Перми — лидер оппозиционной партии пойдет в гордуму — обанкротившийся завод смог вернуть оборудование — капитан Росгвардии попался на взятках. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэра Перми одобрили в Москве

Лидер «Яблока» пойдет в гордуму

Завод-банкрот вернул оборудование

  • Завод Дзержинского, который находится в стадии банкротства, через суд вернул оборудование, проданное почти 10 лет назад. За это время были осуждены трое руководителей предприятия.

Офицера будут судить за взятку

  • Капитан Пермского военного института войск Росгвардии попал под уголовное дело за получение взяток. Уголовное дело по четырем эпизодам возбуждено и расследуется военным следственным отделом СКР по Пермскому гарнизону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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