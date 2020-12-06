В Москве одобрили кандидатуру Алексея Демкина на пост мэра Перми
Москва одобрила нового мэра Перми — лидер оппозиционной партии пойдет в гордуму — обанкротившийся завод смог вернуть оборудование — капитан Росгвардии попался на взятках. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:
Мэра Перми одобрили в Москве
- Кандидатуру экс-депутата пермской гордумы Алексея Демкина на пост главы Перми одобрили в Москве. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.
Лидер «Яблока» пойдет в гордуму
- Председатель местного отделения партии «Яблоко» Ольга Колоколова планирует участвовать в выборах в гордуму Перми, которые состоятся в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к партии.
Завод-банкрот вернул оборудование
- Завод Дзержинского, который находится в стадии банкротства, через суд вернул оборудование, проданное почти 10 лет назад. За это время были осуждены трое руководителей предприятия.
Офицера будут судить за взятку
- Капитан Пермского военного института войск Росгвардии попал под уголовное дело за получение взяток. Уголовное дело по четырем эпизодам возбуждено и расследуется военным следственным отделом СКР по Пермскому гарнизону.
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