Жителям ХМАО грозят увольнением из-за коронавируса

В ХМАО медики не успевают оформлять больничные из-за высокой нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО медики не успевают оформлять заявки на больничные из-за пандемии. Следовательно, жители округа не могут подтвердить отсутствие на рабочем месте по причине болезни. Об этом URA.RU рассказала жительница Мегиона Ольга Яшина.

«Мне сказали, что сегодня обрабатывают по больничным, но мой открыт 23 ноября, почему его нет, мне не смогли ответить, сказали с врачом разбираться. Мне объяснили, что больничных очень много, не успевают обрабатывать», — говорит Яшина.

Женщина добавила, что многие сотрудники проводят на больничном по три недели, а отсутствие больничного листа приводит к конфликтам и угрозам увольнения. «В контору подать нечего, начальник говорит, если завтра не будет больничного — акт и до свидания», — жалуется жительница Мегиона. В департаменте здравоохранения ХМАО корреспонденту URA.RU ответили, что более 80% листков нетрудоспособности оформляется в электронном виде. А информация о том, что медики не успевают оформлять больничные листы, по данным ведомства, не соответствует действительности.

Ранее URA.RU писало, что жители богатейших регионов УрФО резко обеднели. ХМАО оказался на третьем месте по глубине падения дохода.