Курганцы вступились за обвиняемого в коррупции экс-полицейского

Курганцы вступились за экс-начальника отдела полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Некоторые жители Шадринска (Курганская область) не верят в виновность экс-начальника отдела полиции Дмитрия Кокотеева, обвиняемого в коррупции. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько местных жителей.

«Коррупционеры живут не по средствам, а семья Дмитрия Васильевича [Кокотеева] живет скромно. Дом — в ипотеке, квартиру давно покупали родители. Ездят на простом автомобиле. Мы уверены — он не преступник», — рассказала жительница Шадринска.

По ее мнению, возмутительно, что Кокотеева на время расследования поместили в СИЗО. При этом другой фигурант дела — бывший главбух, свободно перемещается по городу. «У нее есть квартира в Санкт-Петербурге стоимостью более 7 млн рублей. Записана на дочь. На наш взгляд, вряд ли 24-летняя девушка могла бы заработать на квартиру. Ездит на крутом Лексусе. Почему это не берется в расчет», — уточнила женщина.

Другой житель города также обратился в редакцию с поддержкой Кокотеева. «Кто-то, увидев его имена на табличке в отделе полиции готов содрать их со стены собственноручно. А приговора еще нет», — считает инсайдер.

Кокотеева и бывшего замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина, задержанных в марте, обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Вместе с ними задержаны главбух шадринского отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера. Следствие считает, что в фиктивные платежные ведомости вносились ложные сведения, а личный состав полиции получал меньшие суммы зарплат и премий или вообще не получал ничего. Общий ущерб оценили в 27 млн рублей. Преступления якобы совершались с 2012 года до февраля 2020 года. До января 2021 года обвиняемые будут находиться в СИЗО.